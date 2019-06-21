На Ямале определили лидеров инвестрейтинга среди муниципалитетов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-21T12:45:56+03:00

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На Ямале оценили инвестиционный климат в муниципальных образованиях региона в 2018 году. Итоги подвел департамент экономики ЯНАО, опубликовав 21 июня результаты рейтинга.

Лучшим в работе с инвесторами и предпринимателями стал Надымский район. В тройке лидеров города Муравленко и Салехард.

Свежий рейтинг зафиксировал рост активности муниципалитетов по улучшению условий для бизнеса. Так, например, индивидуальным предпринимателям и коммерческим предприятиям в льготную аренду передали земельных участков и имущества больше, чем в прошлом году. Кроме того, в 7 муниципалитетах сокращены сроки получения разрешения на строительство.

В рамках рейтинга проводился опрос предпринимателей. 45% респондентов считают, что в 2017-2018 годах местные специалисты значительно улучшили свою работу по привлечению инвестиций в экономику муниципалитетов и созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Бизнесмены оценили усилия администраций на 7-10 баллов по 10-бальной шкале.

Напомним, рейтинг инвестиционного климата в муниципалитетах Ямала проводится с 2017 года. Результаты рейтинга станут основой для планов работы муниципалитетов по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.

ИСТОЧНИК KP.RU