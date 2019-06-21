В Ноябрьске с пятого раза возбудили дело о хищении автомобиля
Прокуратура Ноябрьска в пятый раз отменила незаконное постановление о приостановлении уголовного дела по факту хищения автомобиля.
Расследование началось в июне 2018 года после пропажи у местной жительницы автомобиля. Установлено, что женщина передала свою машину ранее знакомому мужчине для ремонта. Тот, получив деньги за предстоящую роботу, скрылся вместе с транспортным средством.
Предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось четыре раза. Причастный к совершению хищения мужчина, а также гражданин Республики Казахстан, который был привлечен к административной ответственности за управление похищенным автомобилем и выехал на нем за пределы РФ, установлены не были.
- Прокуратурой округа внесла начальнику СУ УМВД России по ЯНАО требование об устранении нарушений федерального законодательства в связи с нарушением разумного срока уголовного судопроизводства и незаконным приостановлением срока предварительного следствия, - сообщили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU