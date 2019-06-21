2019-06-21T15:55:28+03:00
Происшествия

В Ноябрьске с пятого раза возбудили дело о хищении автомобиля

Женщина доверила машину своему знакомому для ремонта
Анна Полякова
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Прокуратура Ноябрьска в пятый раз отменила незаконное постановление о приостановлении уголовного дела по факту хищения автомобиля.

Расследование началось в июне 2018 года после пропажи у местной жительницы автомобиля. Установлено, что женщина передала свою машину ранее знакомому мужчине для ремонта. Тот, получив деньги за предстоящую роботу, скрылся вместе с транспортным средством.

Предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось четыре раза. Причастный к совершению хищения мужчина, а также гражданин Республики Казахстан, который был привлечен к административной ответственности за управление похищенным автомобилем и выехал на нем за пределы РФ, установлены не были.

- Прокуратурой округа внесла начальнику СУ УМВД России по ЯНАО требование об устранении нарушений федерального законодательства в связи с нарушением разумного срока уголовного судопроизводства и незаконным приостановлением срока предварительного следствия, - сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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