2019-06-21T15:55:55+03:00
Общество

Глава Тазовского района проинспектировал ход строительства спорткомплекса в Находке

Степень готовности модульного здания оценили в 80 процентов
Анна Полякова
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Глава Тазовского района проинспектировал ход строительства спорткомплекса в Находке Фото: tasu.ruГлава Тазовского района проинспектировал ход строительства спорткомплекса в Находке Фото: tasu.ru
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Глава Тазовского района Василий Паршаков с рабочим визитом посетил село Находка. Вместе с главой села Евгением Киржаковым и представителями общественности он обошел территорию поселения. В ходе осмотра они обсудили благоустройство дорог и улиц села, санитарную очистку территории.

Руководитель муниципалитета проинспектировал ход строительства модульного спортивного комплекса. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, степень строительной готовности оценивается в 80 процентов. Напомним, что модульный спортивный зал будет включать в себя площадку для игровых видов спорта, тренажерную комнату и помещение для хранения спортинвентаря.

Одним из основных пунктов рабочей поездки главы района в село Находка стало его личное общение с жителями села. В рамках празднования Дня рыбака он провел прием граждан. К руководителю территории обратилось около 15 находкинцев. Традиционно большая часть вопросов касалась жилья, сообщили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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