2019-06-21T10:59:05+03:00
Общество

В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса

Бизнесмены предложили конкретные меры по совершенствованию федерального законодательства
Анна Полякова
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В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса Фото: yanao.ruВ Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса Фото: yanao.ru
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В Салехарде встретились омбудсмены, специалисты органов власти, бизнесмены, сотрудники организаций поддержки предпринимателей.

Более 70 профильных специалистов приняли участие в обсуждении темя развития инвестиционной деятельности и предпринимательства.

Совещание провела помощник полпреда Президента России в УрФО Анна Ленская. Одним из приоритетов работы она назвала борьбу с нелегальным предпринимательством. В 2018 году такие недобросовестные бизнесмены совершили на Ямале более 300 административных правонарушений и выплатили штрафов на 3,2 млн рублей.

Она сообщила о разработке информационного сервиса для обратной связи органов власти с предпринимателями, испытавшими неправомерное административное давление, а также отметила работу окружных органов власти по созданию благоприятных условий для инвесторов и предприятий малого и среднего бизнеса.

- Ямал всегда ассоциируется с крупными проектами. Но очень важно уделять внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Сейчас в округе готовится комплекс мер по улучшению инвестиционного климата, – подчеркнул замгубернатора Александр Калинин.

Директор окружного департамента экономики Светлана Гусева рассказала предпринимателям о новых мерах поддержки: индивидуальном маркетинговом сопровождении бизнес-проектов и работе центров «Мой бизнес», а также о программе «Время действовать» – новой технологии поддержки предпринимательской инициативы для граждан старше 45 лет.

В формате свободного микрофона предприниматели Ямала предложили конкретные меры по совершенствованию федерального законодательства.Анна Ленская заверила их в обязательном рассмотрении всех озвученных предложений и принятии нужных решений, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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