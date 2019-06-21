Новоуренгойцы в парке Дружба обсудят культуру содержания домашних животных
В Новом Уренгое 21 июня пройдет круглый стол #Догэкология. Горожане приглашаются в парк Дружба для обсуждения вопросов, связанных с культурой содержания животных.
По итогам круглого стола будут сформированы предложения и направлены главе региона и депутатам, а также в Министерство природных ресурсов РФ. Мероприятие станет одним из запланированных сегодня в рамках экологического марафона.
Как сообщалось ранее в этот же день состоится субботник по высадке деревьев «Зеленый щит». Выпускники Нового Уренгоя выступили с идеей основать на площадке «Виадук» Аллею медалистов. Деревья решено пересадить с территории, предназначенной под строительство нового микрорайона Радужный напротив Администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU