2019-06-21T11:11:44+03:00
Общество

Новоуренгойцы в парке Дружба обсудят культуру содержания домашних животных

Мероприятие продолжит сегодняшний экологический марафон
Анна Полякова
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В Новом Уренгое 21 июня пройдет круглый стол #Догэкология. Горожане приглашаются в парк Дружба для обсуждения вопросов, связанных с культурой содержания животных.

По итогам круглого стола будут сформированы предложения и направлены главе региона и депутатам, а также в Министерство природных ресурсов РФ. Мероприятие станет одним из запланированных сегодня в рамках экологического марафона.

Как сообщалось ранее в этот же день состоится субботник по высадке деревьев «Зеленый щит». Выпускники Нового Уренгоя выступили с идеей основать на площадке «Виадук» Аллею медалистов. Деревья решено пересадить с территории, предназначенной под строительство нового микрорайона Радужный напротив Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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