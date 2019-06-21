Молодежь УрФО поборется за звание «Таёжного героя-2019» в Пуровском районе

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-21T10:09:25+03:00

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В Пуровский район 22 июня съедутся студенты, работающая молодежь, а также представители общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят испытать себя в природной среде вдали от цивилизации. Спортивно-туристическая игра «Таежный герой» проводится уже в четырнадцатый раз.

Изначально участниками были пуровчане, потом к ним присоединились ребята из соседних районов, а последние два года молодежь со всего УрФО приезжает в Тарко-Сале за новыми впечатлениями. С собой разрешается взять только средства личной гигиены.

Организаторы придумали для участников новый формат испытаний, новые этапы. Теперь появилась возможность проявить себя не только в команде, но и в индивидуальных конкурсах.

Участники высаживаются на острове посреди реки Пяко-Пур, где разбиваются на команды и сами строят жилища из подручного материала, добывают себе пищу, огонь и воду. Испытания будут длиться два дня.

Участникам предстоит пройти командные состязания спортивно-туристического, этнокультурного характера, курс выживания. В финале их ждет экстремальная дистанция, которая представляет собой естественные или искусственные преграды и препятствия. По итогам определяется команда-победитель в номинации «Племя героев» и победитель игры в номинации «Таежный герой».

ИСТОЧНИК KP.RU