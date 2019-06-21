2019-06-21T09:52:28+03:00
Общество

В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию

Место будущей стройплощадки определено и разработан проект будущего здания
Анна Полякова
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В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в 2019 году начнется строительство детской поликлиники и женской консультации. Они появятся в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Место будущей стройплощадки определено и разработан проект будущего здания.

Он был подготовлен в 2015 году, после этого еще дорабатывался, чтобы соответствовать новым требованиям бережливого производства. Предварительные планы по окончанию строительства — 2021 год.

Новое здание детской поликлиники и женской консультации будет возведено по современным стандартам. Штат сотрудников также планируют расширить, если в этом будет необходимость.

- Строительство новой поликлиники позволит создать современные комфортные условия на уровне мировых стандартов, - пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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