В Ноябрьске капремонт многоквартирников идет с опережением графика

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-21T08:49:40+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов лично оценил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщили в администрации города, работы идут с опережением графика. Градоначальник побывал на объектах: Советская 74, Киевская 18, Шевченко 50, Транспортная 16а.

Фото: Администрация Ноябрьска

Везде завезены необходимые материалы, все подготовительные мероприятия проведены в срок. Романов поблагодарил руководителей строительных организаций за ответственное отношение к взятым обязательствам и выразил надежду, что темп работ не снизится.

На капремонт домов в Ноябрьске в этом году потратят чуть более 257 млн. рублей. Когда будет отремонтирован определенный дом, задать любой интересующий вопрос по теме, оставить претензию на качество или сроки проводимых работ можно на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU