ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-21T08:38:20+03:00

Да день в городе произошло две аварии с пострадавшими [фото]

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано десять ДТП, в двух из которых пострадали люди. Обе аварии случили в Новом Уренгое.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на проспекте Губкина водитель автомобиля Kia, выезжая на дорогу с прилегающей территории автостоянки отделенной от проезжей части, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha и допустил с ним столкновение с. В результате происшествия байкер получил травмы. ДТП произошло около 22 часов 00 минут.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Утром того же дня, напомним, пьяный водитель за рулем Subaru разгромил парковку. Он смял дорожные знаки и «покалечил» четыре автомобиля. Его жертвами стали ВАЗ 21074, Ford, Мitsubishi и ЛАДА 217030, припаркованные на автостоянке. Виновник происшествия госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2209 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 243 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU