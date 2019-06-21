2019-06-21T08:38:20+03:00
Происшествия

ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера

Да день в городе произошло две аварии с пострадавшими [фото]
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано десять ДТП, в двух из которых пострадали люди. Обе аварии случили в Новом Уренгое.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на проспекте Губкина водитель автомобиля Kia, выезжая на дорогу с прилегающей территории автостоянки отделенной от проезжей части, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha и допустил с ним столкновение с. В результате происшествия байкер получил травмы. ДТП произошло около 22 часов 00 минут.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Утром того же дня, напомним, пьяный водитель за рулем Subaru разгромил парковку. Он смял дорожные знаки и «покалечил» четыре автомобиля. Его жертвами стали ВАЗ 21074, Ford, Мitsubishi и ЛАДА 217030, припаркованные на автостоянке. Виновник происшествия госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2209 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 243 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса
Новоуренгойцы в парке Дружба обсудят культуру содержания домашних животных
Молодежь УрФО поборется за звание «Таёжного героя-2019» в Пуровском районе
В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию
В Ноябрьске капремонт многоквартирников идет с опережением графика
В Пуровском районе, не взирая на погоду, открывается купальный сезон
В Ноябрьске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом
Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы
Погода на Ямале 21 июня: проливные дожди и грозы
На Ямале создают кадровый научный резерв в сфере аквакультуры
Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города
Вечный огонь в Салехарде временно отключат
16 ямальских стобалльников получат премии