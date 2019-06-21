СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-21T08:17:25+03:00

В Пуровском районе, не взирая на погоду, открывается купальный сезон Фото: puradm.ru

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе 22 июня официально откроют купальный сезон, хотя погода пока к купанию явно не располагает. Температурный максимум в субботу прогнозируется в пределах +15 градусов.

Единственное место, где можно окунуться в холодную воду на законных основаниях – городской пляж в Тарко-Сале. В остальных водоемах, расположенных в границах города, купание категорически запрещено.

Тем не менее, к открытию сезона город готовился основательно. Как сообщили в администрации Пуровского района, водолазы обследовали и очистили от мусора дно реки, часть Пура, предусмотренную для купания детей, обнесли специальными ограждениями.

На территории пляжа провели лабораторные исследования воды и почвы и отклонений от допустимых значений не выявили. Было завезено и пляжное оборудование - лежаки, зонтики, на берегу установили разрешающие и запрещающие знаки. Для удобства отдыхающих предусмотрели биотуалеты и кабины для переодевания, установили многочисленные урны и мусорные баки.

На пляж в Тарко-Сале можно приходить ежедневно с десяти утра до семи часов вечера. Работу городского пляжа обеспечивают сотрудники Строительной Компании «Вертикаль». За безопасностью на воде проследят спасатели филиала ГКУ «Ямалспас».

ИСТОЧНИК KP.RU