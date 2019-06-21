В Ноябрьске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-21T07:47:43+03:00

К моменту пожара он был уже расселенным

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске утром 21 июня полыхал двухэтажный деревянный дом на улице Мира. К моменту пожара он был уже расселенным. Сообщение о возгорании поступило в районе 07 часов утра, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Когда приехали пожарные, густой чёрный дым валил из чердачного помещения. Все силы спасателей были брошены на тушение огня. Спустя час, открытое горение было ликвидировано. На данный момент ведется проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет.

- На месте пожара работают 24 человека личного состава, в распоряжении которых 6 единиц техники МЧС России. Строение повреждено по всей площади, - пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU