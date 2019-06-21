Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы
На набережной озера Янтарное в Надыме работа идет полным ходом. Первый этап подрядчик обещает сдать к началу сентября 2019 года. Сегодня 140 строителей работают в две смены, с июля количество людей увеличится до 180.
Подрядчик начал работу по демонтажу конструкций на набережной еще в ноябре прошлого года, основные работы стартовали в феврале 2019-го.
Уже приступили к отделочным работам, облицовывают керамогранитом подпорные стены, строители начинают укладывать брусчатку. Она будет выложена узорами четырех цветов.
На двухуровневой набережной планируется зеленая зона, которая будет состоять из живых и декоративных деревьев с подсветкой. Объект оснастят видеонаблюдением.
Адаптирована набережная и для маломобильных групп населения: планируется обустройство пандусов и специальной автостоянки на тринадцать машино-мест, сообщает администрация Надымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU