СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-21T07:30:52+03:00

Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы Фото: администрация Надымского района

Сегодня 140 строителей работают в две смены

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На набережной озера Янтарное в Надыме работа идет полным ходом. Первый этап подрядчик обещает сдать к началу сентября 2019 года. Сегодня 140 строителей работают в две смены, с июля количество людей увеличится до 180.

Подрядчик начал работу по демонтажу конструкций на набережной еще в ноябре прошлого года, основные работы стартовали в феврале 2019-го.

Уже приступили к отделочным работам, облицовывают керамогранитом подпорные стены, строители начинают укладывать брусчатку. Она будет выложена узорами четырех цветов.

На двухуровневой набережной планируется зеленая зона, которая будет состоять из живых и декоративных деревьев с подсветкой. Объект оснастят видеонаблюдением.

Адаптирована набережная и для маломобильных групп населения: планируется обустройство пандусов и специальной автостоянки на тринадцать машино-мест, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU