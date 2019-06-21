2019-06-21T05:47:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 июня: проливные дожди и грозы

Температура воздуха +8 ... +15 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера. Ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске +14 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +14 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Губкинском +14 градусов, пасмурно, дождь, который к вечеру усилится, ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, днем сильный дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, ливень - в середине дня, юго-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, переменная облачность, дождь – в первой половине дня, ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса
Новоуренгойцы в парке Дружба обсудят культуру содержания домашних животных
Молодежь УрФО поборется за звание «Таёжного героя-2019» в Пуровском районе
В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию
В Ноябрьске капремонт многоквартирников идет с опережением графика
ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера
В Пуровском районе, не взирая на погоду, открывается купальный сезон
В Ноябрьске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом
Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы
На Ямале создают кадровый научный резерв в сфере аквакультуры
Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города
Вечный огонь в Салехарде временно отключат
16 ямальских стобалльников получат премии