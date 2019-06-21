Погода на Ямале 21 июня: проливные дожди и грозы

СЕГОДНЯ 05:47 2019-06-21T05:47:07+03:00

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В пятницу, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера. Ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске +14 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +14 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Губкинском +14 градусов, пасмурно, дождь, который к вечеру усилится, ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, днем сильный дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, ливень - в середине дня, юго-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, переменная облачность, дождь – в первой половине дня, ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU