На Ямале создают кадровый научный резерв в сфере аквакультуры

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-20T16:11:47+03:00

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В посёлке Харп на Собском рыбоводном заводе наградили победителей Всероссийского конкурса «Индустриальная аквакультура сиговых (лососевых) и её пути развития». Авторов лучших работ рыбозавод пригласил на оплачиваемую производственную практику.

Победу в конкурсе одержали две студентки Саратовского аграрного университета имени Н.И. Вавилова. У них уже есть опыт работы на рыбоводных предприятиях в центральной части России. На предприятии практикантки будут работать с мальком чира и муксуна на участках по подращиванию молоди.

Конкурс среди студентов и магистрантов проводили департамент внешних связей округа, научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод» и Совет молодых учёных и специалистов при Губернаторе ЯНАО для создания кадрового резерва научных работников в сфере индустриальной аквакультуры. Заявки на участие подали представители 35 вузов от Владивостока до Калининграда.

- У нас есть потребность в молодых кадрах. В летний период завод готов принимать до 5-6 студентов на производственную практику, - отметил Директор научно-производственного объединения «Собский рыбоводный завод» Данил Эльтеков, высоко оценив уровень подготовки участников.

Собский рыбоводный завод введён в эксплуатацию в 2017 году. Основным видом деятельности является искусственное воспроизводство сиговых видов рыб с выпуском молоди в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU