2019-06-20T15:46:16+03:00
Общество

Вечный огонь в Салехарде временно отключат

Приостановка работы связана с проведением ремонта
Анна Полякова
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Вечный огонь в Салехарде временно отключат Фото: Администрация СалехардаВечный огонь в Салехарде временно отключат Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде «Вечный огонь» на монументальной установке «Площадь победы» на неделю погаснет. Как сообщили в администрации ямальской столицы, временное отключение произойдет с 20 по 27 июня 2019 года.

Газоснабжение памятника будет приостановлено, предупредили горожан в мэрии. Отключение Вечного огня связано с проведением ремонтных работ.

Это мероприятие решили провести заранее в ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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