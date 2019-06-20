Вечный огонь в Салехарде временно отключат
Приостановка работы связана с проведением ремонта
Вечный огонь в Салехарде временно отключат Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде «Вечный огонь» на монументальной установке «Площадь победы» на неделю погаснет. Как сообщили в администрации ямальской столицы, временное отключение произойдет с 20 по 27 июня 2019 года.
Газоснабжение памятника будет приостановлено, предупредили горожан в мэрии. Отключение Вечного огня связано с проведением ремонтных работ.
Это мероприятие решили провести заранее в ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU