2019-06-20T14:48:04+03:00
Общество

16 ямальских стобалльников получат премии

Отличники получат по 20 тысяч рублей
Анна Полякова
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16 ямальских стобалльников получат премии16 ямальских стобалльников получат премииФото: Татьяна Коркина
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Государственная экзаменационная комиссия ЯНАО утвердила результаты участников ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык сдавали 3220 выпускников. В экзамене по физике 5 июня приняли участие 683 человека.

Копилку стобалльных результатов пополнили восемь знатоков русского языка из Салехарда Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя Ноябрьска и Надым. По физике лучший резуотиат показал одиннадцатиклассник из Нового Уренгоя. Общее количество стобалльников в регионе составило 16 человек.

В прошлом году по итогам ЕГЭ наивысший балл набрали 9 человек. Между тем, как сообщили а департаменте образования ЯНАО, окончательные результаты нынешних экзаменов будут подведены в первой декаде июля. Так что число стобалльников может возрасти.

По решению Государственной экзаменационной комиссии ЯНАО все высокобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.

С 2011 года в соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа выпускникам, достигшим успехов в учебе, получившим 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ или ставшим победителем/призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выплачивается премия в размере двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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