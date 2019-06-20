2019-06-20T15:21:24+03:00
Общество

Глава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Здравоохранение»

Губернатор обратил особое внимание на необходимость обеспечить новые учреждения квалифицированными кадрами
Анна Полякова
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Глава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Здравоохранение» Фото: правительсвто ЯНАОГлава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Здравоохранение» Фото: правительсвто ЯНАО
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Каждый ямалец должен видеть, что система здравоохранения в регионе реально улучшается. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании с представителями профильного департамента реализацию в регионе одноименного национального проекта.

- Главный результат, которого мы добиваемся, – сделать медицинскую помощь качественной и доступной, - подчеркнул глава региона.

Руководитель нацпроекта «Здравоохранение» - глава профильного Сергей Новиков представил на совещании планы и ключевые показатели по каждому из 7 региональных под-проектов.

На Ямале в ближайшие 5 лет будет построено 6 новых больничных и поликлинических комплексов, капитально отремонтировано 20 фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. В сёлах появятся модульные медицинские комплексы, в четырех муниципалитетах построят детские поликлиники и педиатрические отделения.

Для усиления борьбы с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретается современное оборудование последнего поколения, на базе СОКБ запускается пилотный проект по скринингу на онкозаболевания.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость обеспечить новые учреждения и проекты в области здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе - привлекать на работу в округ врачей узких специальностей, сообщает правительсвто ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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