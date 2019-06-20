2019-06-20T14:05:52+03:00
Общество

Скорая помощь Ноябрьска вышла в социальную сеть для общения с пациентами

Медики будут принимать жалобы и вопросы
Анна Полякова
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Скорая помощь Ноябрьска вышла в социальную сеть Фото: vk.comСкорая помощь Ноябрьска вышла в социальную сеть Фото: vk.com
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В Ноябрьске «Станция скорой помощи» завела страницу в соцсети «ВКонтакте» для приема жалоб от пациентов.

«У нас нет опыта общения в социальных сетях, поэтому, заранее просим прощения за возможные технические недочеты в нашем, с Вами, виртуальном диалоге», - пояснили в анонсе новые модераторы группы. Тут же они сообщили, что готовы прислушиваться к мнению опытных пользователей.

Создание группы в ВК, считают в станции скорой медицинской помощи, позволит высказываться по поводу работы ССМП не на сторонних ресурсах, а непосредственно на официальной площадке.

«На все вопросы и объективные претензии, касающиеся нашей деятельности Вы получите ответ. Все вопросы, заданные в личных сообщениях будут сохранены в тайне, так же как и ответы на них», – подчеркнули на станции.

Одной из первых публикаций на страничке стало сообщение о начале на станции косметического ремонта. Сегодня приступили к подготовке плацдарма для будущих работ в коридоре, комнатах отдыха и приема пищи. Работы затронут все помещения, нуждающиеся в ремонте, в том числе и гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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