В Новом Уренгое на площадке «Виадук» появится Аллея медалистов
Новоуренгойские выпускники решили последовать примеру главы региона. Они выступили с идеей основать на площадке «Виадук» Аллею медалистов.
Напомним, в начале этой недели общественно-экологическая акция прошла в Салехарде, участие в ней принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В Новом Уренгое субботник по высадке деревьев «Зеленый щит» на площадке «Виадук» состоится 21 июня. Эта многофунциональная площадка была введена в эксплуатацию около года назад. Вопрос озеленения площадки пока оставался открытым.
Молодежный актив города предложил не просто озеленить территорию, а пересадить деревья с площадки, предназначенной под строительство нового микрорайона «Радужный». Этим летом,когда начались подготовительные работы, горожане выразили обеспокоенность в связи выкорчевыванием деревьев. Благодаря инициативе молодежи, удастся сохранить деревья и «перевезти» их на новое место жительства.
Схема высадки деревьев разрабатывается архитекторами. Шефство над высаженными саженцами возьмут сотрудники спортивных учреждений и спортсмены, которые проводят на этой площадке больше всего времени.
На субботник придут выпускники-медалисты нынешнего учебного года, они преисполнены желанием оставить память о себе таким благородным делом – посадкой именного дерева в любимом городе. Помогать им будут взрослые наставники, сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU