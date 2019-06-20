2019-06-20T13:05:51+03:00
Общество

В Новом Уренгое на площадке «Виадук» появится Аллея медалистов

Субботник «Зеленый щит» проведут 21 июня
Анна Полякова
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В Новом Уренгое на площадке «Виадук» высадят «Зеленый щит» Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое на площадке «Виадук» высадят «Зеленый щит» Фото: newurengoy.ru
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Новоуренгойские выпускники решили последовать примеру главы региона. Они выступили с идеей основать на площадке «Виадук» Аллею медалистов.

Напомним, в начале этой недели общественно-экологическая акция прошла в Салехарде, участие в ней принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В Новом Уренгое субботник по высадке деревьев «Зеленый щит» на площадке «Виадук» состоится 21 июня. Эта многофунциональная площадка была введена в эксплуатацию около года назад. Вопрос озеленения площадки пока оставался открытым.

Молодежный актив города предложил не просто озеленить территорию, а пересадить деревья с площадки, предназначенной под строительство нового микрорайона «Радужный». Этим летом,когда начались подготовительные работы, горожане выразили обеспокоенность в связи выкорчевыванием деревьев. Благодаря инициативе молодежи, удастся сохранить деревья и «перевезти» их на новое место жительства.

Схема высадки деревьев разрабатывается архитекторами. Шефство над высаженными саженцами возьмут сотрудники спортивных учреждений и спортсмены, которые проводят на этой площадке больше всего времени.

На субботник придут выпускники-медалисты нынешнего учебного года, они преисполнены желанием оставить память о себе таким благородным делом – посадкой именного дерева в любимом городе. Помогать им будут взрослые наставники, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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