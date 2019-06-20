В Новом Уренгое пьяный водитель возле торгового центра разгромил парковку

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-20T12:30:49+03:00

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В Новом Уренгое на парковке возле торгового центра пьяный водитель смял забор, дорожные знаки и четыре машины. В момент ДТП в припаркованных транспортных, к счастью, никого не было.

В происшествии, случившемся 20 июня в 5.15 утра на улице Мира в районе ТЦ «Бумеранг», разбирается полиция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что нетрезвый водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки Субару, не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства.

В результате произошедшего водитель автомобиля Субару получил травмы и доставлен в городскую больницу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU