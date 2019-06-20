2019-06-20T11:28:12+03:00
Общество

В Салехарде отопительный сезон завершится 21 июня

Управляющие компании оповещены о проведении данных работ
Анна Полякова
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В Салехарде отопительный сезон завершится 21 июняВ Салехарде отопительный сезон завершится 21 июняФото: Ольга Крыльцова
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Жителей Салехарда предупредили о завершении отопительного сезона. Утром 21 июня будет произведено отключение отопления на летний период. В начале будет остановлено оборудование, затем перекрыты квартальные магистрали. Управляющие компании оповещены о проведении данных работ, сообщили в администрации ямальской столицы.

Как сообщалось ранее, в этом году из-за холодного лета батареи не отключали дольше обычного. Традиционно батареи в домах выключаются, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет плюс 8 градусов и выше.

Сезонный ремонт инженерных сетей города в результате в этом году задерживается. Продолжение отопительного сезона сокращает сроки производства работ, в связи с этим возникают трудности у подрядных организаций, у которых сроки выполнения работ сократились, а объемы нет. И те планы, которые были намечены – должны быть теперь выполнены в полном объеме за меньший срок.

К слову, в Ноябрьске, Надыме, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском отопительный период уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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