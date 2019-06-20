2019-06-20T12:22:58+03:00
Общество

«Аладдин припарковался»: у подъезда в Новом Уренгое расстелили бежевый ковер

Горожане в соцсети бурно обсуждают чье-то чудачество
Анна Полякова
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«Аладдин припарковался»: у подъезда в Новом Уренгое расстелили бежевый ковер Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com«Аладдин припарковался»: у подъезда в Новом Уренгое расстелили бежевый ковер Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com
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Четырехметровый ковер бежевого цвета, расстеленный у подъезда в Новом Уренгое, стал поводом для шуток в соцсети. Подписчики группы «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» бурно обсуждают чье-то чудачество. Что за дом засветился своим гостеприимством – не указывается.

Автор поста подписал опубликованный снимок так: «Вышел из подъезда на работу и ...». Дальше -смеющиеся смайлы.

«Разулся хоть?», - спросили у него, по всей видимости, чистоплотные собеседники.

«Аладдин припарковался!», - пишет другой местный юморист.

«Почему не красный?», - с иронией замечает Ирина М.

«Это уже не подъезд. Парадная!», - отмечает серьезность метаморфозы Наталья М.

Горожане предположили, что кто-то просто обновил интерьер у себя дома и избавился от лишнего, не отвечающего последним тенденциям моды, предмета.

«Ковры,паласы уже давно никто не стелет в квартирах, а человеку выкинуть жалко,вот он и сделал всем соседям утро!», - считает Кема Б.

Долго ли он пролежит ковер в таком состоянии у подъезда? Сухим ему быть точно не больше суток. Сегодня городе +10 градусов и пока без осадков, а вот завтра синоптики обещают дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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