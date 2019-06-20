Ямальцев отметят за вклад в сохранение культуры народов Арктики

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-20T10:46:27+03:00

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На Ямале названы лауреаты специальной премии губернатора за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Крайнего Севера в 2019 году.

Список победителей утвердили и опубликовали на сайте правительства ЯНАО сегодня, 20 июня. По решению совета лучшими в номинации «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера» стали Шевцова Светлана Анатольевна из Лабытнанги и Лонгортова Зинаида Викторовна из Салехарди. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» премии получат Рыбина Елена Александровна из Салехарда и Тыликова Евдокия Александровна из Шурышкарского района.

В этом году комиссия рассмотрела пятнадцать проектов соискателей. Как пояснили в правительстве ЯНАО, премия присуждается деятелям культуры и искусства арктического региона с 2003 года. Ежегодно совет по премиям, в состав которого входят представители органов госвласти и общественники, рассматривает и большинством голосов определяет лауреатов.

ИСТОЧНИК KP.RU