2019-06-20T10:33:29+03:00
Общество

Ямальские аграрии завершают посевную кампанию

В Салехарде высаживают раннеспелые сорта картофеля
Анна Полякова
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Ямальские аграрии завершают посевную кампанию Фото: yanao.ruЯмальские аграрии завершают посевную кампанию Фото: yanao.ru
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На Полярном круге завершается посадка картофеля. Из семеноводческого хозяйства Тюменской области на Ямал было завезено 35 тонн семенного материала. В этом году в Салехарде высаживают два сорта картофеля – «галу» и «эволюшен», они относятся к раннеспелым сортам с коротким периодом вегетации. После появления всходов урожай можно будет собирать уже через два месяца.

- В прошлом году собрали 130 тонн урожая. В этом, с учетом дополнительной посевной площади, рассчитываем получить больше, - рассказал директор ООО «Ямальский картофель» Дамир Шарипов. Предприятие в этом году распахало 16 гектаров земли, прирастив посевные площади на 2 гектара.

В прошлом году ямальские предприятия получили 340 тонн картофеля, что на 90 тонн больше, чем в 2017 году. С учётом личных подсобных хозяйств урожай составил 850 тонн.

На Ямале также возделывают овощи открытого и закрытого грунта. В 2018 году капусты, моркови, свеклы, а также огурцов и томатов было выращено порядка 130 тонн, сообщили в правительстве ЯНАО.

Как отметил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых, региональное ведомство оказывает производителям существенную господдержку – как в виде техники, так в виде компенсации части затрат на производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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