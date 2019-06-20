2019-06-20T09:55:58+03:00
Общество

На Ямале в два раза возросло число уголовных дел о незаконной рыбалке

Трофеем браконьеров становятся сиговые
Анна Полякова
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На Ямале в два раза возросло число уголовных дел о незаконной рыбалке Фото: yanao.ruНа Ямале в два раза возросло число уголовных дел о незаконной рыбалке Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл межведомственное совещание по охране ценных пород ямальской рыбы. Глава региона подчеркнул, что ежегодно вылавливается более 10 тысяч тонн рыбы, треть из которых - сиговые.

- Ключевым фактором, отрицательно влияющим на состояние запасов ценных видов рыб, является браконьерство. Борьба с ним требует от нас скоординированной и качественной работы, - отметил руководитель региона.

За 5 месяцев 2019 года возбуждено 29 уголовных дел за незаконную рыбалку, что вдвое больше, чем за весь 2018 год. В феврале в ходе рейда в селе Харсаим Приуральского района у браконьера изъято около полутора тысяч особей на сумму более 5 млн рублей, сообщили в правительстве ЯНАО.

Между тем, мероприятия по сохранению водных объектов и сохранению биологического разнообразия включены в приоритетный нацпроект «Экология». В бассейнах рек ЯНАО нагуливается крупнейшее стадо сиговых рыб. На регион приходится треть его мирового запаса и больше 70 процентов общероссийского.

Начальник пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району Станислав Маслов отметил работу региона по сохранению водных биоресурсов и созданию благоприятной экологической обстановки.

Напомним, Ямал ведет активную работу по восстановлению популяции ценных видов сиговых рыб, в том числе - муксуна. В 2018-ом было выпущено более 30 млн штук подрощенной молоди сиговых. На реке Собь появилась база по сбору икры, где уже собрано более 50 млн икринок чира. Планируется начать строительство второго рыбоводного завода на реке Таз. Приоритетными для разведения будут муксун и чир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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