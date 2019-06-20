В Сабетте провели обряд освящения ледового буксира «Юрибей»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-20T09:38:57+03:00

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Миссионерская группа посетила вахтовый посёлок Сабетта. Поводом для поездки стал престольный праздник в храме Святой Живоначальной Троицы, сообщили в Салехардской епархии РПЦ.

Благочинный Новоуренгойского благочиния иерей Илья Боровских освятил ледовый буксир «Юрибей». Судно построено для круглогодичной работы в порту Сабетта. Свое название судно получило в честь одной из ямальских рек. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения, способный преодолевать лед толщиной до 1 метра при скорости 2 узла.

После освящения для миссионерской группы из Нового Уренгоя была проведена экскурсия по судну и организован обед.

По традиции, торжественное богослужение и крестный ход в честь Святой Троицы совершались в ночь на Пятидесятницу. После службы отец Илья поздравил прихожан с праздников и рассказал о его духовном смысле.

ИСТОЧНИК KP.RU