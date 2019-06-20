2019-06-20T09:38:57+03:00
Общество

В Сабетте провели обряд освящения ледового буксира «Юрибей»

Инновационный буксир способен преодолевать лед толщиной до 1 метра
Анна Полякова
Поделиться:
В Сабетте провели обряд освящения ледового буксира «Юрибей» Фото: Салехардская епархия РПЦВ Сабетте провели обряд освящения ледового буксира «Юрибей» Фото: Салехардская епархия РПЦ
Изменить размер текста:

Миссионерская группа посетила вахтовый посёлок Сабетта. Поводом для поездки стал престольный праздник в храме Святой Живоначальной Троицы, сообщили в Салехардской епархии РПЦ.

Благочинный Новоуренгойского благочиния иерей Илья Боровских освятил ледовый буксир «Юрибей». Судно построено для круглогодичной работы в порту Сабетта. Свое название судно получило в честь одной из ямальских рек. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения, способный преодолевать лед толщиной до 1 метра при скорости 2 узла.

После освящения для миссионерской группы из Нового Уренгоя была проведена экскурсия по судну и организован обед.

По традиции, торжественное богослужение и крестный ход в честь Святой Троицы совершались в ночь на Пятидесятницу. После службы отец Илья поздравил прихожан с праздников и рассказал о его духовном смысле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое на площадке «Виадук» появится Аллея медалистов
В Новом Уренгое пьяный водитель возле торгового центра разгромил парковку
В Салехарде отопительный сезон завершится 21 июня
«Аладдин припарковался»: у подъезда в Новом Уренгое расстелили бежевый ковер
Ямальцев отметят за вклад в сохранение культуры народов Арктики
Ямальские аграрии завершают посевную кампанию
На Ямале в два раза возросло число уголовных дел о незаконной рыбалке
В Ноябрьске на колясках протестировали дорожки городского парка
ДТП в Панаевске: водитель УАЗа на парковке не заметил пешехода
Ямальцы могут проверить здоровье перед отпуском
Погода на Ямале 20 июня: дожди прекращаются
Новоуренгойка отдала мошеннику 5 тысяч рублей, пытаясь продать коляску
Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле
В Новом Уренгое завели дело на любителя пьяной езды
Участники проекта «Историческая память» завершили осмотр мемориалов на Ямале
В Салехарде на пять дней перекроют улицу Свердлова
Тазовчане зажгут свечи в День памяти и скорби