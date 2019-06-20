В Ноябрьске на колясках протестировали дорожки городского парка

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-20T08:36:39+03:00

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В Ноябрьске маломобильные горожане протестировали экспериментальную секцию универсальных дорожек городского парка.

Работы по благоустройству здесь еще продолжаются. Сейчас строители обустраивают специальные дорожки. Они предназначены как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Как сообщили в администрации города, главная задача - сделать любую точку городского парка не только многофункциональной, интересной, разноплановой, но и доступной для всех категорий граждан. На тест-драйв экспериментальной секции пригласили тех, чье мнение очень важно. По дорожкам проехались инвалиды на колясках и дети на велосипедах.

Например, многодетная семья Дяченко оценивала покрытие со своим маленьким велосипедистом. Они ждут седьмого ребенка и планируют в парке проводить много времени с коляской.

Многодетная семья оценивала покрытие со своим маленьким велосипедистом Фото: Администрация Ноябрьска

- Уже в этом году здесь появится почти 2 километра специализированных дорожек, благодаря которым можно будет пройти в любую точу парка, - пишет на свой странице в Инстаграм глава администрации Ноябрьска Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU