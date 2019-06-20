ДТП в Панаевске: водитель УАЗа на парковке не заметил пешехода
В поселке Панаевск Ямальского района 19 июня случилось ДТП на парковке у речного причала. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 15 часов 20 минут водитель УАЗа сбил пешехода, не заметив его, когда задним ходом выезжал со стоянки.
Предварительно, мужчина не убедился в безопасности и допустил наезд на человека. В результате происшествия пешеход госпитализирован.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 2197 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 241 травмирован, в их числе 30 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU