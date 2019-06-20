Ямальцы могут проверить здоровье перед отпуском
Жители Ямало-Ненецкого АО перед поездкой в отпуск смогут проверить смое здоровье прямо на вокзале.
Традиционно летом специалисты Ямальского центра медицинской профилактики предлагают жителям пройти экспресс-обследование. 19 июня «Автобус здоровья» распахнул свои двери на площади железнодорожного вокзала газовой столицы Ямала - Нового Уренгоя.
Напомним, ранее мобильный центр здоровья уже принимал всех желающих в воздушной гавани города Надыма.
Врачи предлагают отпускникам пройти бесплатное профилактическое обследование прежде, чем отправиться в дорогу. Каждый обследованный получит «Карту здорового образа жизни» с персональными рекомендациями врача по оздоровлению, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU