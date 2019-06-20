СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-20T07:13:26+03:00

Ямальцы могут проверить здоровье перед отпуском Фото: yanao.ru

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Жители Ямало-Ненецкого АО перед поездкой в отпуск смогут проверить смое здоровье прямо на вокзале.

Традиционно летом специалисты Ямальского центра медицинской профилактики предлагают жителям пройти экспресс-обследование. 19 июня «Автобус здоровья» распахнул свои двери на площади железнодорожного вокзала газовой столицы Ямала - Нового Уренгоя.

Напомним, ранее мобильный центр здоровья уже принимал всех желающих в воздушной гавани города Надыма.

Врачи предлагают отпускникам пройти бесплатное профилактическое обследование прежде, чем отправиться в дорогу. Каждый обследованный получит «Карту здорового образа жизни» с персональными рекомендациями врача по оздоровлению, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU