Погода на Ямале 20 июня: дожди прекращаются

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-20T06:20:16+03:00

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В четверг, 20 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, утром пройдет дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме +10 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +13 градусов, облачно, дождь, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, переменная облачность, днем – дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь - в середине дня, западный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU