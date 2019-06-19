Новоуренгойка отдала мошеннику 5 тысяч рублей, пытаясь продать коляску

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-19T16:00:29+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. В полиции она рассказала, как попалась на уловку афериста.

Выяснилось, что северянка на сайте бесплатных объявлений разместила объявление о продаже детской коляски. Злоумышленник под предлогом перечисления оплаты за покупку детской коляски завладел номером банковской карты и кодами смс-сообщений. После этого с карты женщины «ушли» 5 000 рублей.

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, никому не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU