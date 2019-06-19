2019-06-19T15:06:22+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое завели дело на любителя пьяной езды

Рецидивист, отказавшийся от освидетельствования, рискует сесть на 2 года
Анна Полякова
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Полицейские Нового Уренгоя завели уголовное дело на нарушения ПДД. Мужчина уже не первый раз попадает в поле зрения полицейских.

25 мая наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России остановил автомобиль, за рулем которого был пьяный 29-летний водитель. При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе проведения проверки было установлено, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. В момент его задержания срок давности привлечения к административной ответственности не истек, сообщает УМВД России по ЯНАО.

В этот раз возбудили уже уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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