Участники проекта «Историческая память» завершили осмотр мемориалов на Ямале

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-19T14:24:32+03:00

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Участники проекта «Историческая память» осмотрели мемориалы «Вечный огонь», обелисков и памятных знаков, установленных в память о героях Великой Отечественной войны в городах и селах Ямала.

Заместитель спикера Заксобрания ЯНАО, координатор проекта Дмитрий Жаромских отметил, что в ходе осмотров сформированы данные о техническом и эстетическом состоянии объектов.

По его словам, проведена большая работа. Общественники и представители профильных ведомств отозвались на наш призыв о совместных обходах. Было проанализировано состояние 49 объектов. Результаты осмотра удовлетворительные.

- Большая часть сооружений в хорошем состоянии, если и встречаются какие-либо недочеты, то, как правило, они носят незначительный характер. В любом случае, к 75-летию Победы памятники необходимо привести в надлежащий эстетический вид, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.

ИСТОЧНИК KP.RU