Участники проекта «Историческая память» завершили осмотр мемориалов на Ямале
Участники проекта «Историческая память» осмотрели мемориалы «Вечный огонь», обелисков и памятных знаков, установленных в память о героях Великой Отечественной войны в городах и селах Ямала.
Заместитель спикера Заксобрания ЯНАО, координатор проекта Дмитрий Жаромских отметил, что в ходе осмотров сформированы данные о техническом и эстетическом состоянии объектов.
По его словам, проведена большая работа. Общественники и представители профильных ведомств отозвались на наш призыв о совместных обходах. Было проанализировано состояние 49 объектов. Результаты осмотра удовлетворительные.
- Большая часть сооружений в хорошем состоянии, если и встречаются какие-либо недочеты, то, как правило, они носят незначительный характер. В любом случае, к 75-летию Победы памятники необходимо привести в надлежащий эстетический вид, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.
ИСТОЧНИК KP.RU