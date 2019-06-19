В Салехарде на пять дней перекроют улицу Свердлова

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-19T14:01:44+03:00

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В Салехарде с 19 июня по 23 июня 2019 года будет перекрыта автодорога. На улице Свердлова будет ограничено движение всех видов транспортных средств. Как уточнили в администрации ямальской столицы, на участке до улицы Белинского проезда не будет.

Движение будет остановлено в связи с проведением работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения. Работы на данном участке включают в себя подземную прокладку сетей.

Коммунальные службы города приносят свои извинения за доставленные неудобства. Жителей и гостей Салехарда просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения, и строить маршруты с учетом новых дорожных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU