В Салехарде на пять дней перекроют улицу Свердлова
В Салехарде с 19 июня по 23 июня 2019 года будет перекрыта автодорога. На улице Свердлова будет ограничено движение всех видов транспортных средств. Как уточнили в администрации ямальской столицы, на участке до улицы Белинского проезда не будет.
Движение будет остановлено в связи с проведением работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения. Работы на данном участке включают в себя подземную прокладку сетей.
Коммунальные службы города приносят свои извинения за доставленные неудобства. Жителей и гостей Салехарда просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения, и строить маршруты с учетом новых дорожных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU