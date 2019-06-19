2019-06-19T13:39:31+03:00
Общество

Тазовчане зажгут свечи в День памяти и скорби

Участники акции пройдут от Районного Центра национальных культур до Мемориального комплекса
Анна Полякова
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Тазовчане зажгут свечи в День памяти и скорби Фото: tasu.ruТазовчане зажгут свечи в День памяти и скорби Фото: tasu.ru
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В поселениях Тазовского района 22 июня традиционно пройдут мероприятия и акции, посвященные Дню памяти и скорби.

22 июня в 11.30 состоится Всенародная акция «Свеча памяти», участники которой пройдут с зажжеными свечами от Районного Центра национальных культур до Мемориального комплекса воинам-тазовчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Здесь ровно в полдень состоится митинг, посвященный памятной дате, торжественное возложение цветов к вечному огню. В мероприятии примут участие трудовые коллективы, предприятия, организации и учреждения района. В 13 часов пройдет возложение цветов к памятнику «Погибшим Авиаторам Заполярья от тазовчан».

В преддверии памятной даты в Тазовском состоятся тематические мероприятия для детей. В районном центре школьники смогут отправиться в виртуальное путешествие «С русским воином через века» и поучаствовать в квесте «Сороковые, роковые…».

21 июня при участии волонтеров местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в поселке пройдёт заключительный этап благотворительной акции «Красная гвоздика», как символ памяти и благодарности защитникам Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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