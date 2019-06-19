2019-06-19T12:50:04+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, мечтая о ноутбуке, отдал интернет-мошеннику больше сорока тысяч рублей

Продавец попросил предоплату и перестал выходить на связь
Анна Полякова
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Новоуренгоец, мечтая о ноутбуке, отдал интернет-мошеннику больше сорока тысяч рублейНовоуренгоец, мечтая о ноутбуке, отдал интернет-мошеннику больше сорока тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель Нового Уренгоя попался на уловку мошенника, работавшего по давно известной всем схеме. Доверчивый северянин на одном из сайтов нашел объявление о продаже ноутбука. Продавец по телефону пояснил, что необходимо полностью оплатить стоимость товара, только после этого товар будет отправлен покупателю.

В результате новоуренгоец перевел 41 000 рублей на счет, указанный злоумышленником. Но до настоящего времени товар не доставлен, «лжепродавец» перестал выходить на связь, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

17 июня ямалец обратился с заявлением в полицию. В ОМВД России по г. Новому Уренгою зафиксирован факт мошенничества, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что покупая товар по объявлению у неизвестного лица, существует риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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