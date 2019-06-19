В Шурышкарском районе браконьер отделался условным сроком
В Шурышкарском районе зачитали приговор жителю села Лопхари, обвиняемому в незаконной охоте.
В декабре 2018 года на реке Куноват без соответствующей лицензии он застрелили из ружья лося, после чего разделал тушу. Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, браконьер причинил государству особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей.
Он же в феврале 2019 года на озере Хотматлор установил три капкана, с помощью одного из которых поймал соболя. В этот раз сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовные дела. Причиненный преступлениями ущерб государству он возместил в полном объеме.
Суд признал браконьера виновным в незаконной охоте и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU