В Шурышкарском районе браконьер отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-19T12:37:24+03:00

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В Шурышкарском районе зачитали приговор жителю села Лопхари, обвиняемому в незаконной охоте.

В декабре 2018 года на реке Куноват без соответствующей лицензии он застрелили из ружья лося, после чего разделал тушу. Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, браконьер причинил государству особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Он же в феврале 2019 года на озере Хотматлор установил три капкана, с помощью одного из которых поймал соболя. В этот раз сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела. Причиненный преступлениями ущерб государству он возместил в полном объеме.

Суд признал браконьера виновным в незаконной охоте и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU