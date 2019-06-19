2019-06-19T14:11:53+03:00
Общество

Пострадавшим от пожара уренгойцам помогут материально

Каждый получит 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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В администрации Пуровского района на заседании КЧС рассмотрели мероприятия по оказанию помощи пострадавшим от пожара жилого дома в Уренгое.

Напомним, восьмиквартирный дом по улице Восточной, 5 в Уренгое горел ночью 7 июня. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, всего в доме зарегистрировано 22 человека.

В результате пожара пострадал пятидесятилетний мужчина - с резаной раной левого предплечья и двух пальцев левой руки, отравлением угарным газом III–IV степени уренгоец госпитализирован в стационар уренгойской районной больницы. Погибших нет.

Сгоревший дом 1986 года постройки, сборно-щитовой, аварийным не признан. В нем 3 квартиры - муниципальные, 5 - в частной собственности. Муниципалитет предложил погорельцам маневренное жилье, шесть семей изъявили желание и размещены в маневренном фонде.

Каждый пострадавший от пожара получит единовременную помощь в размере 50 тысяч рублей. Из резервного фонда районной администрации будет выделено 616 тысяч рублей бюджетных ассигнований для оказания единовременной материальной помощи погорельцам. Из резервного фонда администрации муниципалитета также выделят часть средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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