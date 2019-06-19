Движение автобусов между Тазовским и Газ-Сале изменилось
Расписание автобусов межпоселкового маршрута «Тазовский – Газ-Сале – Тазовский» изменилось с 18 июня. Как пояснили в администрации муниципалитета, коррективы в режим работы пришлось внести в связи со снижением пассажиропотока в летний период между двумя поселениями.
Теперь будет ходить один автобус по маршруту №1. Выезд он осуществляет из села Газ-Сале в 7:00 с конечной остановки в микрорайоне Юбилейный, обратно выезжает из Тазовского в 17:50 от остановки «Речпорт». Такое расписание общественного транспорта продлится до 18 августа.
Между тем ситуацию власти района держат на контроле. Перевозчик Тазовское дорожно-транспортное предприятие ведет ежедневный мониторинг наполняемости автобуса пассажирами.
- Если межпоселковый автобус будет постоянно переполнен, мы, конечно, пересмотрим решение об отмене второго рейса, - рассказал первый заместитель главы Администрации района Сергей Семериков.
ИСТОЧНИК KP.RU