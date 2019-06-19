2019-06-19T11:08:34+03:00
Общество

Ямальские вертолеты санавиации оснастят дополнительными медицинскими модулями

Качественную помощь начнут оказывать уже на борту
Анна Полякова
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Ямальские вертолеты санавиации оснастят дополнительными медицинскими модулями Фото: depzdrav.yanao.ruЯмальские вертолеты санавиации оснастят дополнительными медицинскими модулями Фото: depzdrav.yanao.ru
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Ямал начнет закупать специальные медицинские модули для вертолетов снавиаации. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил 18 июня в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Темой обсуждения стала реализация нацпроктов. Глава региона рассказал о новых идеях, которые планируется внедрить в сфере здравоохранения.

- Один пример приведу. У нас в регионе часто используется санитарная авиация. Она требует особых подходов. И мы вот такое решение нашли... чтобы уже на борту человек получал качественную медицинскую помощь, - отметил губернатор.

Напомним, на Ямале в рамках нацпроектов реализуется 52 региональных проекта. Планируется переселить из ветхих и аварийных домов более 17 тысяч человек, построить и реконструировать более 100 школ, детских садов, объектов культуры, здравоохранения, спортивных сооружений, построить и отремонтировать 245 километров дорог.

С 2019 по 2024 годы на региональные проекты планируется выделить более 175 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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