2019-06-19T10:43:44+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие в обсуждении нацпроектов в Москве

С 2019 по 2024 годы на региональные проекты планируется выделить более 175 млрд рублей
Анна Полякова
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Глава Ямала принял участие в обсуждении нацпроектов в Москве Фото: yanao.ruГлава Ямала принял участие в обсуждении нацпроектов в Москве Фото: yanao.ru
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На Ямале в рамках нацпроектов реализуется 52 региональных проекта. Их реализацию обсудили 18 июня в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Виталия Мутко. В нем принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Ямальские проекты направлены на создание комфортных условий для жизни в округе. Планируется переселить из ветхих и аварийных домов более 17 тысяч человек, построить и реконструировать более 100 школ, детских садов, объектов культуры, здравоохранения, спортивных сооружений, построить и отремонтировать 245 километров дорог. Запланированы также мероприятия по совершенствованию здравоохранения, поддержке малого бизнеса, повышению производительности труда на предприятиях округа и другие.

- Перечень задач мы должны в ближайшие 5 лет выполнить и, действительно, качественно изменить уровень жизни людей. Все нацпроекты для нас важны, - подчеркнул во время выступления Дмитрий Артюхов.

По его словам, в силу специфики региона есть наиболее острые вопросы. Речь идет об улучшении жилищных условий. Ежегодно тысячи ямальцев должны иметь возможность переехать в новое жильё. Важная задача по дорогам – ситуация, однозначно, требует изменений.

В 2019 году в регионе начали большую программу по строительству и ремонту дорог, в 2020 году объемы будут кратно увеличены. Многое запланировано сделать в сфере здравоохранения.

С 2019 по 2024 годы на региональные проекты планируется выделить более 175 млрд рублей. На данный момент в округе сформированы команды проектов, определены ответственные исполнители, создана система контроля за заключением госконтрактов и распределением финансирования, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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