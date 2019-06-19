СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-19T10:32:46+03:00

В Салехарде улицы микрорайона «Радужный» назовут в память о героях-земляках Фото: salekhard.org

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Улицы в микрорайоне «Радужный» ямальской столицы назовут в память о героях. Такое решение было принято на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети города.

В ходе заседания были рассмотрены все 53 предложенных наименования, заявленных жителями на портале «Живем на Севере». Практически единогласно члены комиссии поддержали идею горожан о присвоении наименований в честь погибших салехардцев Павла Кривощекова и Алексея Мединского.

В связи с тем, что Павел Кривощеков погиб тринадцатилетним ребенком, наименование улицы будет звучать как «улица Паши Кривощекова». Данный вопрос дополнительно согласован с родственниками мальчика.

ДОСЬЕ КП

В 2000 году в бою под Гудермесом, 20-летний Алексей Мединскоий, проявив стойкость и мужество, прикрывая своих друзей, получил множество осколочных ранений.

В 2002 году Паша Кривощеков спас тонувшего ребенка в ледяной реке. Сердце юного героя не выдержало холода.

ИСТОЧНИК KP.RU