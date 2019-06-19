2019-06-19T10:32:46+03:00
Общество

В Салехарде улицы микрорайона «Радужный» назовут в память о героях-земляках

Практически единогласно члены комиссии поддержали идею горожан
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде улицы микрорайона «Радужный» назовут в память о героях-земляках Фото: salekhard.orgВ Салехарде улицы микрорайона «Радужный» назовут в память о героях-земляках Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Улицы в микрорайоне «Радужный» ямальской столицы назовут в память о героях. Такое решение было принято на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети города.

В ходе заседания были рассмотрены все 53 предложенных наименования, заявленных жителями на портале «Живем на Севере». Практически единогласно члены комиссии поддержали идею горожан о присвоении наименований в честь погибших салехардцев Павла Кривощекова и Алексея Мединского.

В связи с тем, что Павел Кривощеков погиб тринадцатилетним ребенком, наименование улицы будет звучать как «улица Паши Кривощекова». Данный вопрос дополнительно согласован с родственниками мальчика.

ДОСЬЕ КП

В 2000 году в бою под Гудермесом, 20-летний Алексей Мединскоий, проявив стойкость и мужество, прикрывая своих друзей, получил множество осколочных ранений.

В 2002 году Паша Кривощеков спас тонувшего ребенка в ледяной реке. Сердце юного героя не выдержало холода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле
В Новом Уренгое завели дело на любителя пьяной езды
Участники проекта «Историческая память» завершили осмотр мемориалов на Ямале
В Салехарде на пять дней перекроют улицу Свердлова
Тазовчане зажгут свечи в День памяти и скорби
Новоуренгоец, мечтая о ноутбуке, отдал интернет-мошеннику больше сорока тысяч рублей
В Шурышкарском районе браконьер отделался условным сроком
Пострадавшим от пожара уренгойцам помогут материально
Движение автобусов между Тазовским и Газ-Сале изменилось
Ямальские вертолеты санавиации оснастят дополнительными медицинскими модулями
Глава Ямала принял участие в обсуждении нацпроектов в Москве
Ямалец простил бульдозериста, по вине которого сломал ногу
Пять ямальских предприятий АПК получат миллионы на развитие
На Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалида
В Салехардской больнице 20 июня введут пропускной режим
В муниципалитетах Ямала дали оценку капремонту многоквартирников
Бюджет Ханымея подрос на 16 миллионов рублей
Жители Лабытнанги выбирают мелодию для музыкального фонтана
Погода на Ямале 19 июня: день ожидается дождливым
Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района
Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДы
В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД