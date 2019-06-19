Ямалец простил бульдозериста, по вине которого сломал ногу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-19T10:13:49+03:00

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Невероятная цепь событий, в результате которых рабочий получил перелом ноги, произошла в декабре 2018 года в Красноселькупском районе. Машинист бульдозера работал на проминке временной зимней дороги. Во время движения он допустил наезд на поваленное дерево, которое зацепило рядом стоящую березу, повалив её. Та ударила рабочего по ноге, от чего мужчина получил перелом ноги, повлекший тяжкий вред здоровью.

Водителя судили нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- Виновник происшествия добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением, и примирился с потерпевшим, что подтверждается материалами уголовного дела, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU