Пять ямальских предприятий АПК получат миллионы на развитие

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-19T09:53:41+03:00

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Гранты на развитие ключевых отраслей АПК получат пять ямальских предприятий. В профильном департаменте подвели итоги конкурса по их распределению на развитие изгородного оленеводства, рыболовства и аквакультуры. Напомним, в этом году в окружном бюджете впервые предусмотрена беспрецедентная сумма на грантовую поддержку аграрных отраслей – 60 млн рублей.

«Салехардский комбинат» получит 14 млн рублей на реализацию проекта по производству рыбной муки. Проект позволит пустить в дело малоценные виды рыб, неликвид, отходы от переработки рыбной продукции. Рыбная мука широко используется в сельском хозяйстве – например, для производства кормов, удобрения почвы. На комбинате для развития нового производства появится 12 новых рабочих мест.

На гранты по направлению «Рыболовство, переработка и рыбоводство» заявились 14 претендентов. Кроме Салехардского комбината, победителями стали еще два предприятия.

Горковский рыбозавод выигранный грант на сумму 8 млн рублей направит на техническое обустройство пункта по первичной обработке рыбы в селе Шурышкары.

Ещё одним «победным» проектом стала ферма по выращиванию радужной форели, представленная Александром Олейником, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, известного в округе по производству товарного осетра. На реализацию этого проекта предприятие выиграло грант на сумму 7,6 млн рублей.

Победителями в номинации «Изгородное оленеводство» стали семейно-родовая община «Сядэй-Яхинская» из Тазовского района и крестьянское (фермерское) хозяйство Владимира Слепушкина из Ямальского района. Обе организации получат гранты по 15 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU