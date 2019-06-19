СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-19T09:31:13+03:00

На Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалида Фото: Ольга Крыльцова

Злодей забрался в ее дом ночью через форточку

Изменить размер текста: A A

Житель Тарко-Сале предстанет перед судом. Его обвиняют в изнасиловании женщины-инвалида.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», ночью 23 апреля 2019 года в одном из сел Пуровского района 30-летний мужчина через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид. Изверг воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал несчастную.

- По ходатайству следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU