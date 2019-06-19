2019-06-19T09:31:13+03:00
Происшествия

На Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалида

Злодей забрался в ее дом ночью через форточку
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалидаНа Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалидаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Тарко-Сале предстанет перед судом. Его обвиняют в изнасиловании женщины-инвалида.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», ночью 23 апреля 2019 года в одном из сел Пуровского района 30-летний мужчина через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид. Изверг воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал несчастную.

- По ходатайству следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24