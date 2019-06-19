На Ямале будут судить мужчину за изнасилование женщины-инвалида
Житель Тарко-Сале предстанет перед судом. Его обвиняют в изнасиловании женщины-инвалида.
Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», ночью 23 апреля 2019 года в одном из сел Пуровского района 30-летний мужчина через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид. Изверг воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал несчастную.
- По ходатайству следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU