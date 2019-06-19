В Салехардской больнице 20 июня введут пропускной режим
В Салехардской больнице вводится пропускная система. Ввод нового режима в работу будет осуществляться поэтапно с 20 июня.
В поликлинику вход свободный. Для прохода через турникеты стационарного корпуса нужно будет назвать охраннику свою фамилию, имя и отчество. Всех посетителей будут записывать в журнал. Как отметили в депздраве ЯНАО, в дальнейшем нужно будет предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
В случае необходимости связаться с отделением у поста охраны в холле главного корпуса размещен стационарный телефон, указаны телефоны постов отделений.
Все сотрудники получили именные карты-пропуска, которые являются ключами к дверям. Доступ сотрудников в различные помещения будут ограничен согласно разработанных маршрутов персонала.
- Система контроля доступа внедряется с целью соблюдения требований пожарной и антитеррористической безопасности, предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите сотрудников и пациентов в период их нахождения на территории и в зданиях учреждения, - пояснили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU