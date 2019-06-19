В муниципалитетах Ямала дали оценку капремонту многоквартирников

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-19T08:33:05+03:00

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Замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв оценил ход работ на объектах городской среды и проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах региона.

С 17 июня заместитель главы округа, курирующий сферу ЖКХ, в рабочих поездках побывал в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Сегодня, 19 июня, в Новом Уренгое он осмотрит объекты благоустройства, которые возводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также многоквартирные дома, вошедшие в краткосрочный план капремонта на этот год. Завтра в планах посещение объектов в Надыме и Надымском районе.

Сергей Карасёв отмечает, что пока работы ведутся без отставаний, созданы все условия для своевременного и качественного исполнения всех запланированных работ.

«Необходимо не только лично контролировать сроки и качество исполнения, но и привлекать подрядчиков к гарантийным обязательствам по прошлым объектам, - подчеркнул замгубернатора, добавив, что важно привлекать и общественников к контролю за реализацией проектов на всех этапах и широко информировать жителей.

За короткое лето необходимо благоустроить 362 двора и 96 общественных территорий в 48 городах и посёлках округа. Согласно плана работы должны быть завершены к 1 октября.

В 2019 году в рамках программы капремонта многоквартирных домов строительно-монтажные работы будут проведены в 115 капитальных и 42 деревянных домах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU