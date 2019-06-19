Бюджет Ханымея подрос на 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-19T08:22:11+03:00

Почти семь из них будут потрачены на капремонты домов

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Депутаты Ханымея Пуровского района на очередном заседании откорректировали местный бюджет, одобрив распределение дополнительных 16 миллионов рублей, которые поступили в местную казну.

Почти семь из них будут потрачены на капремонты трех домов, не вошедших в адресную региональную программу, пояснили в администрации муниципалитета. Порядка семьсот тысяч пойдет на саночистку поселка. Будут ликвидированы несанкционированные свалки.

На переселение ханымейцев из ветхого и аварийного жилья направят из допсредств семь миллионов рублей. В результате удастся переселить четыре семьи, точнее - выкупить у них жилые помещения. Собственники этих квартир давно ждали этих мероприятий.

Народные избранники рассмотрели еще пять вопросов, в том числе - проголосовали за увеличение арендной платы за нежилые помещения. Теперь предпринимателям, которых затронут эти изменения, придется платить 122 рубля 50 копеек за квадратный метр вместо 113 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU