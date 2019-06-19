Жители Лабытнанги выбирают мелодию для музыкального фонтана

СЕГОДНЯ 06:46 2019-06-19T06:46:35+03:00

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В Лабытнанги на новой пешеходной зоне по улице Дзержинского совсем скоро начнётся монтаж светомузыкального плоскостного фонтана. Подрядчик, который будет заниматься его установкой, предлагает лабытнангцам укомплектовать фонтан пакетом из десяти мелодий – какими именно, выберут сами горожане.

Свое мнение лабытнангцы смогут высказать в ходе специального опроса на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере». Голосование по теме: «Мелодии белой ночи» стартовало 18 июня и завершится 1 июля. Предлагаем ежедневно отмечать по десять наиболее понравившихся вам музыкальных композиций.

- Набравшие больше всего голосов мелодии будут звучать для жителей города, сопровождая работу фонтана. И в Лабытнанги будет заиграет ваша любимая музыка, - пообещали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU