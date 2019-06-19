Погода на Ямале 19 июня: день ожидается дождливым

СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-19T05:36:42+03:00

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В среду, 19 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, утром и во второй половине дня пройдет дождь. Ветер западный 8 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - дождь, ветер западный 8 м/с.

В Надыме +10 градусов, облачно, весь день будет идти дождь, ветер западный 6 м/с.

В Губкинском +14 градусов, малооблачно, дождь пройдет только утром, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, облачно, днем – без осадков, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, дождь - в первой половине дня, западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, облачно, в середине дня ожидается дождь, ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU